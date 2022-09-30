ЗСУ завершують оточення росіян на Лиманському напрямку

Генеральний Штаб переграв росіян, відзначає речник Східного угруповання

На Лиманському напрямку наразі триває операція по оточенню ворожого угрупування.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий Суспільному.

За його словами, ця операція вже на етапі завершення.

“Під вогневим контролем Збройниї сил України фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляв боєприпаси та живу силу”, – заявив Череватий.

Речник Східного угруповання відзначив, що на цьому напрямку ворожа армія достатьно сильно укріплена.

“Якщо його під Харковом “зламали” та він побіг, то біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки”, – підкреслив він.

Окупанти потрапили в котел у Лимані

Раніше Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що українські захисники почали звільняти Луганську область. Перші свіжомобілізовані росіяни все потрапили до їхнього полону

Вчора експерт Defense Express Іван Киричевський повідомляв, що ЗСУ взяли під контроль шляхи відступу навколо Лимана та тримають під вогневим контролем всі дороги.

Крім того, у соцмережах з’явилося відео, згідно якому українська армія ввійшла у Ямпіль Донецької області, що на південному сході від Лимана. // УНІАН