ЗСУ знищили 6 російських складів боєприпасів на Донбасі

Українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram.

Так, ЗСУ ліквідували склади боєприпасів у: Алчевську, Луганська область;

Шахтарську, Донецька область;

Чистяковову (Торез), Донецька область;

Іловайську, Донецька область;

Донецьку, у Київському районі;

Хрестівці (Кіровське), Донецька область.