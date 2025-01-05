ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках, – ЦПД
Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. У окупантів паніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Військовий констатував, що на цьому напрямку працюють Сили оборони.
Про успіхи українських сил на території Росії написав і глава Офісу президента Андрій Єрмак.
“Курська область, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує”, – констатував він.