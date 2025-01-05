ЗСУ атакували росіян в Курській області на кількох напрямках, – ЦПД

Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках. У окупантів паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

“У Курській області великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них”, – зазначив він.