ЗСУ знищили 54 ворожі крилаті ракети – Генштаб
Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.
Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.
За попередніми даними, всього в ударі було застосовано 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
Вистоїмо і переможемо!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet