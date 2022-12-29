ЗСУ знищили 54 ворожі крилаті ракети – Генштаб

Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України.

Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

За попередніми даними, всього в ударі було застосовано 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Вистоїмо і переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine