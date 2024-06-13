ЗСУ знищили новітню російську станцію зв’язку Р-416ГМ (відео)

Армія загарбників взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році

Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та знищили її. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

«По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО», –йдеться у повідомленні.

У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Зазначається, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.

🔥Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. pic.twitter.com/C3nq7zb23K — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2024

Цифрова радіорелейна станція Р-416ГМ – універсальна пересувна радіолокаційна станція, спеціально розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах. Пересувний комплекс дозволяє суттєво розсунути обрій видимості об’єктів, підвищити ефективність роботи елементів командно-штабної роботи військових формувань. // Главком