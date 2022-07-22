ЗСУ знищили російський гаубичний дивізіон

Серед втрат окупантів – 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”, особовий склад, автомобільна техніка, боєкомплект та фортифікаційні споруди.

Артилерія Десантно-штурмових військ і Сухопутні війська ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон.

Про це повідомили в командуванні ДШВ.

Серед втрат окупантів – вісім одиниць 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”, особовий склад дивізіону, а також автомобільна техніка, боєкомплект та фортифікаційні споруди загарбників.

LB.ua