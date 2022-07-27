ЗСУ знищили склад боєприпасів та понад 50 росіян поблизу Херсона – ОК “Південь”

Упродовж доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 150 вогневих завдань.

Після ураження Антонівського моста на правобережжі Херсонщини Збройні сили України завдали удару по російському складу боєприпасів у селі Солдатське.

Про це інформує пресслужба оперативного командування “Південь”.

За словами речника командування Владислава Назарова, упродовж доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 150 вогневих завдань. Як результат, було закріплено вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях.

Також зазначається, що артилерія ЗСУ підірвала склад з боєприпасами росіян на території тимчасово окупованого села Солдатське, що в Херсонській області.

На доданок було знищено:

2 гаубиці “Мста-Б”;

4 броньовані автівки;

51 окупанта.

Нагадаємо, що вночі в Херсоні прогриміли потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту. Пізніше філігранні удари по мосту підтвердили в ЗСУ.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області. // УНІАН