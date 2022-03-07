Зведена інформація від Національна поліція України станом на 7 березня

Станом на 7 березня надважка ситуація залишається у Бучі, Ірпені та Дмитрівці, що на Бучанщині. Тривають бої, спостерігається гуманітарна криза. Під час обстрілу Макарова пошкоджені школа, дитсадок, хлібзавод та житлові будинки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

На Фастівщині близько 5 години ранку ворог за допомогою ГРАДів обстріляв частину Ясногородки. Також авіаудар здійснено у центр Бишева. Пошкоджена будівля аптеки.

У Броварах та на Фастівщині поліція затримала мародерів, які обкрадали приватні будинки.

У селах Мокрець та Заворичі Броварського району активно пересувається ворожа техніка. У Перемозі Баришівської ТГ ведеться бій.

На Вишгородщині продовжується евакуація населення.

На Білоцерківщині, Обухівщині, Бориспільщині ситуація контрольована.

УК