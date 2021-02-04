11-летний мальчик прикинулся «группой хакеров», вымогая деньги у отца

Напуганный житель индийского города Газиабад Раджив Кумар обратился в полицию, рассказав, что его шантажирует некая банда.

По словам мужчины, злоумышленники взломали его электронную почту и начали вымогать миллион рупий (около 18 тысяч долларов).

В случае невыполнения их требований «группа хакеров» угрожала опубликовать интимные фотографии мужчины, а потом убить Кумара и членов его семьи. При этом, как сообщает издание India Today, преступники проявляли поразительную осведомленность в делах семьи — то есть явно следили за Радживом и его близкими, отмечая каждый их шаг.

Пытавшийся сначала игнорировать требования загадочных хакеров Раджив запаниковал и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские, занимающиеся раскрытием киберпреступлений, провели расследование и выяснили, изучив IP-адреса, что послания посылались из дома предполагаемой жертвы. А потом допросили 11-летнего сына Раджива, который в итоге во всем сознался.

Пятиклассник сказал, что узнал о киберпреступлениях из роликов на YouTube. Он изучил хакерские мастер-классы и решил, что достаточно умен для того, чтобы надежно замести следы и разжиться у папы деньгами на карманные расходы. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»