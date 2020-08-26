18-летний житель Москвы убил мать и пытался покончить с собой

Ужасная трагедия потрясла жильцов многоэтажки на северо-востоке российской столицы. Молодой парень зарезал собственную мать, которую ненавидел ее с самого детства, а потом попытался совершить самоубийство.

Как стало известно «МК», в ночь на 25 августа в полицию позвонила женщина, проживающая в квартире на первом этаже. Она сообщила, что услышала на улице непонятный звук, а когда выглянула в окно, увидела на земле 18-летнего соседа Дамира с 12-го этажа. Дамира госпитализировали, врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое.

Прибывшие стражи порядка поднялись в квартиру и обнаружили в кресле на кухне тело 39-летней хозяйки Альбины с раной на шее. Рядом валялся нож.

Как рассказали соседи, жизнь бедной женщины была непростой с момента ее рождения. Мать Альбины, будучи беременной двойней на внушительном сроке решила избавиться от нежелательного потомства. Однако произошло чудо, и 900-граммовая малышка выжила.

Родители повесили воспитание дочери на бабушку. Около 20 лет назад отец Альбины скончался, а мать переехала жить за границу. Девушка осталась вдвоем с бабушкой. Примерно тогда она и познакомилась со своим будущим супругом. В 2002 году у пары родился сын. Дамир рос замкнутым, нелюдимым ребенком и немного отставал в развитии, его даже поставили на учет в ПНД.

Отношения в молодой семье складывались не очень хорошо, супруг периодически поколачивал жену. Пять лет назад домашний тиран в очередной раз избил Альбину, которая недавно родила дочь. Престарелая бабушка больше не могла терпеть страдания внучки и пригрозила, что напишет на него заявление в полицию, если он сам не съедет из их квартиры. Мужчина удалился, оставив супругу с двумя детьми.

По словам соседей, Альбина была заботливой матерью и всегда хорошо относилась к детям, а вот бабушка правнука почему-то недолюбливала. Сам же Дамир относился к матери плохо, постоянно хамил ей, не стесняясь никого.

Как-то один из жильцов подъезда стал свидетелем того, как парень матерился на мать на весь двор. Мужчина был вынужден вмешаться и сделать наглецу замечание.

После смерти бабушки отношения между матерью и сыном стали просто невыносимыми. Парень обвинял мать в том, что она недостаточно обеспечивает его в финансовом плане.

Раньше семья жила на бабушкину пенсию, женщина была ветераном Великой Отечественной войны. Сама же Альбина нигде не работала и перебивалась разовыми заработками. Полгода назад ситуация обострилась настолько, что женщина была вынуждена просить родную мать забрать к себе младшую дочку. Она не хотела, чтобы малышка видела их постоянные ссоры с Дамиром.

По одной из версий трагедии предшествовал очередной скандал, соседи слышали крики и ругань. Как рассказала одна из жительниц подъезда, незадолго до приезда полиции Дамир стучал к ней в дверь и просил разрешить позвонить. Парень был возбужден, вел себя неадекватно и повторял, что он кого-то убил. Женщина испугалась и не стала открывать ему.