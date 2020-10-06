Экологическая катастрофа: на Камчатке в Авачинской бухте погибли 95% донных животных

В Авачинской бухте возле берегов Камчатки погибли около 95% донных организмов, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные исследований учёных. Представители Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии исследовали акваторию бухты, и пришли к печальным выводам.

Ученые взяли пробы и совершили погружение. Состояние животных и птиц на поверхности находится в норме, на берегу тел мертвых животных найдено также не было. Но при погружении выяснилось, что так называемый бентос – донные организмы мертвы. Масштаб проблемы – 95%. Речь идет о рыбах, креветках и крабах, они сохранились в очень маленьком количестве.

Погружения осуществлялись на берегу реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения. В реке Налычева живых организмом не нашли, а у мыса Налычева наблюдается странная вода темного цвета в придонных слоях и коричневая пена.

Ученые считают, что масштаб проблемы больше Авачинской бухты. К тому же начнут гибнуть животные, которые питаются бентосом. Глава Камчатки Владимир Солодов призвал ученых продолжить исследования, чтобы точно выяснить, что стало причиной экологического бедствия. // МК