59-річного жителя Одеського району судитимуть за вбивство молодого хлопця

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

У жовтні минулого року до поліції надійшло повідомлення від жительки Великодолинської громади про те, що її сусід виявив у себе вдома пасинка без ознак життя. В ході встановлення обставин події правоохоронці з’ясували, що між юнаком, який прийшов додому в нетверезому стані, та його вітчимом стався конфлікт, чоловіки почали битися і в ході сутички старший задушив курткою молодшого.

Правопорушник довго не зізнавався у скоєному, але після того, як поліцейські зібрали неспростовні докази, розповів весь перебіг подій, що відбувалися вдома між ним та хлопцем у день його вбивства.

За наявністю достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визнавши зібрані докази достатніми, правоохоронці завершили досудове розслідування, склали обвинувальний акт і скерували його до суду.

Тепер правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Одеське районне управління поліції № 2