У порту Усть-Луга в Росії палає термінал компанії «Новатек»

Термінал компанії “Новатек” розташований приблизно за 850 км від кордону України.

Уночі 21 січня в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ загорівся термінал газосховища “Новатек”.

Про це повідомили у росЗМІ.

“У порту Усть-Луги палає термінал компанії “Новатек”. Персонал евакуйовано, пожежу гасять”, ідеться у повідомленні.

За інформацією росЗМІ російська ППО незадовго до пожежі в Усть-Лугах засікла два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті.

Безпілотники атакували газосховище “Новатек”. Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

У момент вибуху біля причалів пеербували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.

Міноборони РФ пізніше заявило про відбиття атаки безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області. Пізніше у мережі з’явилася інформація, що безпілотники атакували військовий завод “Щегловський вал”. Там збирають зенітно-ракетні комплекси “Панцир-С” і “Панцир-С1”.

Про будь-які пошкодження та наслідки не повідомляється. Про Ленінградську область взагалі не згадується.

Термінал компанії “Новатек” розташований приблизно за 850 км від кордону України.