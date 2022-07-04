6 людей було вбито, 24 поранено внаслідок стрілянини на параді в США

За словами офіційних осіб, шістьох людей було вбито і ще близько 24 серйозно поранено в результаті масової стрілянини на параді до Дня Незалежності США в передмісті Чикаго Хайленд-Парк, штат Іллінойс, у понеділок.

Про це інформує УНН з посиланням на ABC News.

Поліція Хайленд-Парку все ще шукає стрільця, якого вони описали як чоловіка віком від 18 до 20 років. Схоже, що він стріляв із даху, повідомила поліція.

За інформацією поліції, гвинтівка була вилучена, підозрюваний, як і раніше, вважається озброєним і небезпечним.

Поліція назвала це «випадковим актом насильства».

Система охорони здоров’я повідомила, що загалом надійшов 31 пацієнт, більшість із них отримали вогнепальні поранення.

Сусіднє передмістя Евантона відмінило власний парад 4 липня після стрілянини, повідомила поліція.