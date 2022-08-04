Фінська митниця вилучила на кордоні дрони та ехолоти, які намагалися провезти до Росії

На митниці повідомляють, що в кінці липня провели посилену перевірку людей, що прямують до Росії, у близько 100 випадках знайшли заборонені товари.

Про це йдеться в повідомленні Служби новин Yle.

Одна із знахідок фінської митниці у тих, хто прямував до Росії. Товари промислового і військового призначення підпадають під санкції ЄС і заборонені для ввозу до Росії. Зображення: Tulli

У людей, які їхали до Росії, було виявлено, серед іншого, товари, які “можуть сприяти розвитку промислового та військового потенціалу Росії, наприклад, засоби навігації”, — йдеться у прес-релізі (siirryt toiseen palveluun) фінської митниці Tulli, опублікованому в середу.

22-26 липня митниця посилила контроль осіб, які прямують до Росії, в пунктах пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала.

Було проведено трохи більше 2500 перевірок і близько у 100 з них виявили заборонені товари, що підпадають під санкції.

– Є технічні пристрої, наприклад, картплотери та сонарні прилади, пов’язані з навігацією, а також дрони. Крім того, є такі товари, про які ми не можемо говорити на даному етапі, – розповідає директор відділу нагляду митниці Мікко Грьонберг.

Чи були ті, хто намагалися провезти заборонені товари, громадянами Росії, не повідомляється.

– Правила однакові для всіх. Більшість пасажиропотоку, звісно, становлять громадяни Росії тепер, коли російські коронавірусні обмеження знято.

Згідно з прес-релізом, 20 справ наразі перебувають на попередньому розслідуванні митницею або на розгляді в Міністерстві закордонних справ.

Відповідно до розділу 1 глави 46 Кримінального кодексу, особа, яка порушує або намагається порушити правила імпорту та експорту ЄС, може бути засуджена до штрафу або до двох років позбавлення волі.