Афганские журналисты – в опасности, предупреждают эксперты ООН

«Все правительства должны срочно принять решительные меры для защиты афганских журналистов, которые подвергаются преследованиям, в том числе ускорить выдачу им виз, оказать помощь при эвакуации и впустить в свои страны тех, кто желает покинуть Афганистан», – говорится в заявлении экспертов.

Сославшись на резолюции о безопасности журналистов, принятые в последние годы Советом по правам человека, правозащитники ООН призвали страны активизировать усилия по защите представителей прессы в Афганистане.

«В последние месяцы резко увеличилось число сообщений о целенаправленных убийствах журналистов и членов их семей, обысках, угрозах и запугиваниях в их адрес в районах, контролируемых «Талибаном». Это происходит в условиях, когда Афганистан и так уже считается одной из самых опасных стран для журналистов», – отметили эксперты.

Они рекомендовали Совету по правам человека создать механизм расследования всех нарушений прав человека в Афганистане, включая нападения, репрессии и насилие в отношении журналистов и работников СМИ, и привлечь к ответу виновных.

«Обеспечение ответственности за нарушения прав человека имеет решающее значение не только с точки зрения правосудия по конкретным делам, но и для предотвращения нарушений в будущем», – считают независимые эксперты.

Эксперты подчеркнули, что сегодня необходимо сделать все возможное для сохранения с трудом завоеванных успехов в области свободы СМИ, в частности в том, что касается женщин-журналистов.

По их мнению, «в резолюции Совета по правам человека в Афганистане, принятой на прошлой неделе, не учитываются конкретные риски, с которыми сталкиваются в стране журналисты и правозащитники».

«Мы глубоко обеспокоены угрозами и систематическими нарушениями прав человека, с которыми сталкиваются женщины-журналисты, поскольку они могут стать объектами преследований за работу в СМИ или просто за то, что как женщины вовлечены в общественную деятельность», – добавили правозащитники ООН.

Они подчеркнули, что безопасность журналистов и активистов движения за гендерное равенство должна быть ключевой задачей в области прав человека в Афганистане. «Все государства обязаны встать на сторону народа Афганистана», – говорится в документе.

С этим заявлением выступили Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений; Специальный докладчик по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом; Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации; а также члены Рабочей группы по борьбе с дискриминацией в отношении женщин.