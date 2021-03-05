США предлагают $5 млн. за информацию о криминальном «авторитете» из Кыргызстана

Государственный департамент США повысил вознаграждение в 5 млн долларов за информацию о криминального авторитета Киргизии Камчибека Колбаева.

Об этом информируют на сайте Госдепартамента, пишет УНН.

Отмечают, что оцениваться будет любая информация, которая привела к аресту или осуждения Камчибека Колбаева и за информацию, которая привела к нарушению финансовых механизмов преступной организации Колбаева.

Эта награда предлагается в рамках Программы вознаграждений Государственного департамента по транснациональную организованную преступность (TOCRP). Департамент выплатил вознаграждение более 130 000 000 долларов за информацию, которая приводит к задержке.

В 2000 году Колбаева осудили за покушение на убийство своего одноразового криминального босса и убийство двух других. За эти преступления Колбаева приговорили к 25 годам, но, отбыв шесть лет, он бежал из тюрьмы. В 2007 году Государственный департамент США назвал Колбаева “лидером влиятельной преступной группы” в стране, а 23 апреля 2008 Колбаева “короновали” как вор в законе в Москве российская организованная преступность лидеры.