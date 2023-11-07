У США жінка в’їхала автомобілем у будівлю, думаючи, що це ізраїльська школа

Жінку в Індіанаполісі заарештували після того, як вона в’їхала на своїй машині в будівлю, яку вона вважала ізраїльською школою. Поліціянтам вона заявила, що діяла після перегляду новин щодо війни Ізраїля та Гази.

Про це повыдомляє The Washington Post.

На момент інциденту у приміщенні було лише декілька осіб, серед яких четверо дітей віком від 7 місяців до 3 років. Ніхто не постраждав.

За даними Indianapolis Star, будівля, у яку в’їхала 34-річна Руба Альмагте, нібито пов’язана з радикальними ізраїльтянами. Південний правовий центр бідності назвав їх групою ненависті, описавши як “все більш антисемітську, антибілу, антиЛГБТК, ксенофобську та жінконенависну”.

Жінку затримали на місці інциденту та арештували за попереднім звинуваченням у злочинній необережності. Поки місцеві прокурори обирали обвинувачення, про інцидент було повідомлено ФБР.

Майкл Леффлер, представник прокуратури округа Меріон сказав, що розслідування триває і станом на 6 листопада звинувачень ще не обрали.

Інцидент трапився на тлі зростання загроз проти арабських, єврейських та мусульманських громад у США після початку війни у Газі.

Федеральні посадовці повідомили, що працюють з поліціянтами по всій країні, аби реагувати на загрози. Водночас ФБР не оприлюднює кількість випадків за останні тижні.

Попри це відомо, що 14 жовтня чоловік з Іллінойсу смертельно поранив 6-річного палестино-американського хлопчика та поранив його маму. Також у жовтні жителя Лас-Вегаса арештували за образливі антисемітські голосові повідомлення з погрозами вбити американського сенатора, який закликав Білий дім допомогти Ізраїлю.

За даними IMPD, про інцидент в Індіанаполісі поліціянтам повідомили близько 23:30 3 листопада. Коли правоохоронці прибули на місце, то побачили автомобіль.

“Альмагтех сказала одному офіцеру, що вона дивилася новини і більше не могла [дихати]. Вона посилалася на своїх людей у ​​Палестині”, – йдеться у заяві поліції.

Жінка також визнала, що декілька разів проходила повз будівлю, коли помітила там ізраїльську школу. У неї вона в’їхала навмисне.

Єврейська федерація Великого Індіанаполіса заявила в заяві, що будівля мала “щось схоже на зірку Давида на вхідних дверях”.

“Хоча єврейський об’єкт не став ціллю виключно через іронічну помилкову ідентифікацію, це ще одне нагадування дотримуватися протоколів безпеки, залишатися пильними щодо підозрілої діяльності та негайно повідомляти про це відповідним органам”, – заявили в організації, наголосивши, що загроза для місцевої громади не зросла.

Згідно з аналізом NewsGuard, через соціальну мережу X, власником якої є Ілон Маск, просувалися одні з найвідоміших фейків щодо бойових дій між ЦАХАЛ та палестинськими бойовиками.

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