Комунальний рекет. Що киянам робити з «листами щастя»… які відмінила КМВА?

Поки фахівці сперечаються про справжні масштаби коштів, які отримають за ненадані взалалі чи погано надані послуги комунальниками, у КМДА закликають киян нібито самостійно відмовлятись від послуг “поганих” компаній

Ціна питання з підвищенням тарифів на утримання будинків у Києві становить 8 млрд грн на рік. Саме таку суму отримають керуючі компанії у вигляді квартирних платежів з киян. При цьому немає ані механізмів контролю за послугами чи їхньою якістю, ані економічного обґрунтування нового тарифу. У КМДА на це відповідають: мешканці будинків мають право самостійно обирати чи змінювати собі управителів – на власний розсуд.

Чверть зібраних коштів хтось покладе до кишені

Про економічний ефект від зростання тарифів на управління багатоквартирними будинками у Києві розповів колишній міністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко. Він зауважив, що ціна питання досить велика – і мова про мільярди гривень. При цьому якість послуг, і навіть сам факт їхнього надання, ніхто не контролюватиме.

“Головна ідея київського “конкурсу” на управління будинками – отримати монопольне право на ручний непрозорий розподіл 8 млрд гривень на рік квартирних платежів киян. В умовах їх практично повної незахищеності, відсутності механізмів контролю за послугами та їх якістю, відсутності хоч якогось економічного обґрунтування їх вартості”, – написав Кучеренко у Facebook.

Ексміністр стверджує, що тарифи не є “ринковими” чи “економічно обґрунтованими” хоча б тому, що ніхто не робив відповідних калькуляцій, та й самого конкурсу, як такого, у столиці не було. А із загальної суми у 8 млрд, за підрахунками Кучеренка, самий “корупційний прибуток” складе приблизно чверть – тобто, 2 млрд грн. При цьому кияни вже почали отримувати платіжки з новими цифрами: так, колишній міський голова столиці Леонід Косаківський повідомив у Facebook, що у його будинку тариф зріс у 2,1 рази.

“Киянам почали приходити “листи щастя” з новими тарифами за березень місяць. Удвоє більшими. У нас по будинку виставили платіжку з розрахунку вже 13,94 грн за 1 кв. м, замість 6,58 грн за кв. м, як було раніше. Вийшло у 2,11 раза більше”, – написав він.

Позиція КМДА й елегантне рішення киян

Косаківський зауважив, що у договорі від 2025 року, заключеному між керуючою компанією та мешканцями його будинку, зазначено чимало елементів прибирання приміщень загального користування. Так, компанія повинна щодня, крім вихідних, здійснювати вологе прибирання сходових клітин, вестибюлів і маршів перших трьох поверхів, щодня чистити металеві решітки приямка та вхідні сходи ганку, раз на місяць – обмітати пил, павутиння з поверхностей у під’їздах, а підвали, горища й покрівлю прибирати не менше, ніж 2 рази на рік.

“Фантастика просто. Майже скрізь, як пишуть в мережі, цього немає. Дещо робиться пару разів на рік, а інше ніколи. В договорі на наш будинок на цей рік на цю статтю заплановано 144,9 тис грн. На усі 567 будинків, де управителем визначена районна керуюча компанія, виходить вже 82,1 млн грн. Сума значна. А в масштабах міста ще більша. І так по іншім статтям, які теж існують лише на папері… Куди пішли ці гроші за послуги, що ненадані людям?” – задається питанням Косаківський у дописі.

У КМДА у відповідь пропонують киянам самотужки змінювати управителя для власних будинків. Так, у інтерв’ю для “Вечірнього Києва” заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зауважив, що мешканці можуть робити це, коли їм буде зручно – а негативні коментарі про проведення конкурсів на управителів та тарифи називає “свідомими політичними маніпуляціями та псевдоекспертними опусами”.

“Призначення управителя на конкурсній основі органом місцевого самоврядування не позбавляє мешканців права змінити управителя самостійно в установленому законом порядку. Друге. Призначення управителя не обмежує прав та можливостей щодо створення ОСББ. Третє. Призначення або обрання управителя не позбавляє права мешканців приймати окремі рішення шляхом проведення будинкових зборів та, наприклад, брати участь у програмах та механізмах співфінансування, що сьогодні працюють на рівні муніципалітету й держави”, – зауважив Петро Пантелеєв.

Втім, зрозуміло, що зорганізувати власників квартир у звичайних київських будинках надзвичайно складно – на це, найімовірніше, і розраховує міська влада. Так, нині певний відсоток мешканців старих, ще радянських, будинків виїхав за кордон через повномасштабне вторгнення, ще більший відсоток квартир просто здається – а їхні власники не зацікавлені брати участь в управлінні будинками.

Саме тому кияни вже почали шукати альтернативні методи. Вони й без КМДА знайшли спосіб не платити за рахунками – подавати до суду. Так, днями Спілка споживачів комунальних послуг заявила про колективний позов і закликала мешканців столиці до нього приєднуватись – кажуть, що самі тарифи незаконні, бо конкурс на обрання управителів скасований Тимуром Ткаченком.

Як комунальники перемогли у конкурсі, який потім скасував Тимур Ткаченко

Нагадаємо, ще в лютому 2025 року Інформатор писав про те, що в усіх 10 районах на конкурсі з призначення управителів багатоквартирних будинків перемогли комунальні керуючі компанії, навіть попри наявність цікавіших пропозицій. Тоді вони лише починали готувати зростання тарифів для киян.

Згодом ми повідомили, що очільник КМВА Тимур Ткаченко оскаржив сам конкурс, що оголошував його попередник Олег Попко, і скасував його результати. Попри це, керуючі компанії все ж почали надсилати “листи щастя” киянам. А саме питання пішло у політичну площину, оскільки у маніпуляціях та намаганні заробити Ткаченко звинуватив Віталія Кличка. // Інформатор