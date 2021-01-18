Арест Навального: в России готовятся к большим митингам 23 января

Представители штабов российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток, готовятся к митингам по всей территории России 23 января.

Об этом в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков, информирует УНН.

“Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден”, сообщил Волков.