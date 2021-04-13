Звезду российских сериалов задержали за нездоровый «интерес» к несовершеннолетним

Звезду криминального сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали, обвинив в домогательствах к несовершеннолетним.

Как сообщает «СтарХит», соответствующее дело было заведено несколько месяцев назад, однако актера задержали только сейчас. Ему инкриминируют развратные действия в отношении несовершеннолетних подростков — школьников 15 и 16 лет.

Издание отмечает, что в начале этого года в полицию обратились родственники 15-летнего подростка. Они рассказали, что актер вместе с их сыном у себя дома распивал спиртное, а потом начал приставать к парню.

Тогда Струков заявлял, что мальчик и сам не прочь был идти на физический контакт, обниматься, а сам он никогда бы не позволил себе развратные действия по отношению к подростку.

Никита Струков известен зрителям по ряду криминальных сериалов, в частности, «Улицы разбитых фонарей» (3-я и 11-я части), «Опера: хроники убойного отдела», «Без видимых причин», «Литейный-4», «Дорожный патруль», «По имени Барон». // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»