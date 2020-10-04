Азербайджан заявил об обстреле города Гянджи с территории Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что обстрел второго по величине города страны, Гянджи, в воскресенье утром был совершен с территории Армении.

Доказательств этого Азербайджан пока не приводит, Армения же немедленно отвергла обвинения.

Тем не менее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрел с территории Армении «расширяет зону боевых действий».

Армения и Нагорный Карабах по крайней мере в военном отношении фактически составляют одно целое, но формально Республика Армения в войне не участвует и даже не признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

От города Гянджа по прямой до границы с Арменией — около 60 км, до линии фронта на севере Карабаха — около 30 км.

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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле гражданских объектов

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в воскресенье, что Баку обстреливает гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерте.»В данный момент в Степанакерте под обстрелом оказались гражданские объекты», — написал Ованнисян в «Фейсбуке».

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь заявило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения.»В настоящее время армянские вооруженные силы наносят ракетные удары по городу Тертер и городу Горадиз, расположенному в Физулинском районе, с территории Ханкенди [Степанакерт]», — говорится в сообщении на сайте ведомства. // ВВС