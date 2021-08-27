Байден наказав завдати удар по керівниках ІДІЛу

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.

Про це Байден повідомив під час брифінгу, пишуть Букви.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

Американський лідер пояснив, що це потрібно, аби “спасти американців” та показати терористам, що “вони не переможуть”.

Він пояснив, що США знайдуть лідерів ІДІЛу та завдадуть удару, де б ті не знаходилися.