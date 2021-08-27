Байден наказав завдати удар по керівниках ІДІЛу
Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удар у відповідь.
Про це Байден повідомив під час брифінгу, пишуть Букви.
“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.
Американський лідер пояснив, що це потрібно, аби “спасти американців” та показати терористам, що “вони не переможуть”.
Він пояснив, що США знайдуть лідерів ІДІЛу та завдадуть удару, де б ті не знаходилися.
Президент США нагадав, що, за інформацією американської розвідки, багато бойовиків ІДІЛ (їх вважають головними ворогами талібів) вийшли з в’язниць під час загальної амністії в Афганістані. Саме вони планують “комплексі теракти проти американських громадян та військовослужбовців”.
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Унаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових, пише WSJ. Американські сили готуються до нових нападів у п’ятницю, пише Reuters.
Інформація про постраждалих українців до МЗС не надходила. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ.
За словами генерала Френка Маккензі, голови Центрального командування США, нові атаки можуть відбутися із застосуванням ракет чи замінованих авто.
В ІДІЛ заявили, що метою теракту були «перекладачі та співробітники американської армії».
Цей напад є найбільш смертоносним для американських військових в Афганістані з 2011 року, пише LB.ua.