У Підмосков’ї впав дрон з 17 кг вибухівки (фото)

Начинений вибухівкою безпілотник, схожий на український uj-22 Airborne, впав у підмосковному селищі імені Воровського біля Ногінська.

За інформацією Mash, БПЛА був начинений канадськими вибуховими зарядами М112. У дрона скінчився запас палива. Летів БПЛА з північно-східного боку, облетівши перед падінням Москву по півколу.

“Триметровий БПЛА масою близько 85 кілограмів звалився з неба, зачепившись за дерева, в неділю вдень. Його максимальна швидкість до 180 км/год, дальність польоту – близько 800 км. Тобто, в теорії, він міг прилетіти з території України”, – повідомляє видання.

Першими уламки безпілотника виявили місцеві жителі, вони ж викликали спецслужби. Серед уламків UJ-22-канадські 1,25-фунтові вибухові заряди М112 на основі пластичної вибухівки С4, майже 17 кг вибухівки (30 брикетів по 570 гр). // УНІАН