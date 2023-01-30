У Пакистані стався вибух у мечеті: загинули десятки людей

Сьогодні, 30 січня, в пакистанському місті Пешавар стався вибух у мечеті, внаслідок якого щонайменше 28 людей загинули та 150 отримали поранення.

Про це сповіщає Dawn.

Комісар міста Пешавар Ріаз Мехсуд підтвердив кількість жертв, додавши, що всередині мечеті триває рятувальна операція, оскільки багато людей все ще знаходяться під завалами. У лікарнях, де постраждалим надають необхідну медичну допомогу, по всьому місту введено надзвичайний стан.

За словами офіцера поліції міста Пешавар Мухаммада Іджаз Хана, дах мечеті обвалився після вибуху, який стався близько 13:40, під час молитви Зухр. Покрівля впала на головний зал будівлі, місткістю від 250 до 300 осіб. Також додається, що виявлено запах вибухівки.

Хан повідомив, що причина вибуху – невідома, проте в районі перебували від 300 до 400 поліцейських, багато з яких загинули.

Прем’єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив вибух і заявив, що нападники, які стоять за інцидентом, “не мають нічого спільного з ісламом”.

“Терористи хочуть посіяти страх, атакуючи тих, хто виконує обов’язок захищати Пакистан, – сказав він, додвши, що вся нація об’єдналася проти загрози тероризму”.

Зазначено, що буде прийнято комплексну стратегію протидії погіршенню ситуації з правопорядком, а федеральний уряд допоможе провінціям у збільшенні їх антитерористичної спроможності. // Букви