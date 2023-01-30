У Пакистані стався вибух у мечеті: загинули десятки людей

Published

Сьогодні, 30 січня, в пакистанському місті Пешавар стався вибух у мечеті, внаслідок якого щонайменше 28 людей загинули та 150 отримали поранення.

Про це сповіщає Dawn.

Джерело: Dawn

Комісар міста Пешавар Ріаз Мехсуд підтвердив кількість жертв, додавши, що всередині мечеті триває рятувальна операція, оскільки багато людей все ще знаходяться під завалами. У лікарнях, де постраждалим надають необхідну медичну допомогу, по всьому місту введено надзвичайний стан.

За словами офіцера поліції міста Пешавар Мухаммада Іджаз Хана, дах мечеті обвалився після вибуху, який стався близько 13:40, під час молитви Зухр. Покрівля впала на головний зал будівлі, місткістю від 250 до 300 осіб. Також додається, що виявлено запах вибухівки.

Хан повідомив, що причина вибуху – невідома, проте в районі перебували від 300 до 400 поліцейських, багато з яких загинули.

Прем’єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив вибух і заявив, що нападники, які стоять за інцидентом, “не мають нічого спільного з ісламом”.

“Терористи хочуть посіяти страх, атакуючи тих, хто виконує обов’язок захищати Пакистан, – сказав він, додвши, що вся нація об’єдналася проти загрози тероризму”.

Зазначено, що буде прийнято комплексну стратегію протидії погіршенню ситуації з правопорядком, а федеральний уряд допоможе провінціям у збільшенні їх антитерористичної спроможності. // Букви

Like

Tags:

You may also like...