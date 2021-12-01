Підліток влаштував стрілянину в американському коледжі: троє вбитих, восьмеро поранених

У Сполучених Штатах 15-річний хлопець застрелив із напівавтоматичної гвинтівки трьох інших студентів та поранив ще сім студентів та викладача.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на заяву шерифа округу Окленд.

Повідомляється, що інцидент відбувся в коледжі в американському місті Оксфорд, штат Мічиган, неподалік від Детройта. Стрільця вже заарештувала поліція. Про його мотиви наразі нічого не відомо.

Були вбиті 16-річний хлопець та дві дівчини віком 14 та 17 років. Із восьми поранених двоє перебувають у шпиталі в критичному стані, це — 14-річні хлопець та дівчина, ще шестеро людей у стабільному стані.

«Все тривало якихось п’ять хвилин», — повідомив журналістам поліцейський Майкл МакКейб. Він додав, що підозрюваний є учнем коледжу. Наразі поліція вважає, що він діяв самостійно.

Після приблизно 15-20 пострілів його заарештували, стрілець не чинив спротиву. Він нічого не відповів поліцейським та заявив про своє право не свідчити без присутності батьків та адвоката.

ЗМІ відзначає, що президент США Джо Байден вже прокоментував інцидент, висловивши співчуття родинам вбитих студентів.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше двоє учнів отримали вогнепальні поранення, ще троє постраждали внаслідок стрілянини в старшій школі в містечку Ньюпорт Ньюз у штаті Вірджинія, США, яка сталася у вересні.