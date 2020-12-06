В Москве африканский «колдун» занимался «клонированием» денег

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в хищении денег у гражданина.

Как сообщили в МВД, 45-летний уроженец одного из государств Центральной Африки заявлял, что выполняет «клонирование» денег.

В ходе «магического» ритуала он брал купюру жертвы, незаметно соединял ее со своей купюрой того же номинала, произносил «заклинание» и поливал «волшебной» жидкостью. Затем он демонстрировал якобы удвоившуюся суму денег. Следом злоумышленник повторял «колдовство» со всей пачкой денег клиентов, подменяя их на фальшивки.

Мужчина был задержан в квартире на Хорошевском шоссе во время попытки похищения 22 млн рублей у гражданина, обратившегося к нему.

Сообщается, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. // МК