Байден опередил Трампа в «ключевом» штате Пенсильвании

Трамп не может быть переизбран, если он не наберет 20 голосов выборщиков в этом штате.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа по количеству набранных голосов в штате Пенсильвания.

Об этом сообщает CNN.

«Трамп не может быть переизбран, если он не наберет 20 голосов выборщиков в Пенсильвании, независимо от того, в скольких других штатах он выигрывает. Шансы обеспечить переизбрание будут зависеть от развития событий в этом штате», — отмечается в сообщении. // LB.ua