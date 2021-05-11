Байден: Росія несе «певну відповідальність» за атаку на трубопровід у США

Президент США Джо Байден заявив 10 травня, що Росія несе «певну відповідальність» за кібератаку, яка паралізувала найбільший американський трубопровід Colonial Pipelinе.

Байден утримався від прямих звинувачень на адресу Кремля, сказавши, що «немає доказів», що російський уряд був причетний до кібератаки, але водночас відзначив, що хакери або програмне забезпечення, які вони використовують, «є в Росії».

«Вони несуть певну відповідальність із цього питання», – сказав Байден, додавши, що, ймовірно, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для двосторонніх переговорів у червні.

Відповідаючи на зауваження Байдена, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив агентству ТАСС, що «Росія до цього непричетна».

До хакерської атаки, яка минулого тижня паралізувала роботу найбільшого американського трубопроводу Colonial Pipelinе, може бути причетне угруповання, пов’язане з Росією, повідомив CNN із посиланням на колишнього високопоставленого чиновника в сфері кібербезпеки.

Телеканал інформує про хакерське угруповання DarkSide, відзначаючи, що його атаки зазвичай націлені на країни, в яких не говорять російською мовою.

Раніше про DarkSide у зв’язку зі зламом систем трубопроводу повідомили, пославшись на анонімні джерела, Reuters і Associated Press. За їхньою інформацією, це угруповання займається здирництвом грошових коштів із використанням відповідних програм і уникає цілей в країнах колишнього СРСР.

Трубопроводом Colonial Pipelinе доставляється близько 45 відсотків пального зі штату Техас на східне узбережжя США. Керівництво лінії повідомило, що в зв’язку зі зламом вирішили превентивно вимкнути всі системи. На даний момент основні ділянки трубопроводу, як і раніше, не функціонують, але деякі невеликі частини повертаються до роботи.

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що зараз вживають всіх можливих зусиль для усунення наслідків атаки. За її словами, федеральний уряд тісно взаємодіє з цих питань із компанією-оператором і владою Техасу. Ведеться розслідування.

9 травня федеральний уряд оголосив регіональний надзвичайний стан, який пом’якшує правила перевезення палива автомагістралями через 17 штатів і округ Колумбія. Джина Раймондо запевнила, що зривів поставок поки вдається уникати. // Радіо Свобода