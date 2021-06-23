Австралийский полицейский погорел на кокаине, потерял работу и ушел в порно

Закари Сэмюэл Мейдмент из Австралии угробил свою карьеру полицейского, зато начал карьеру порноактера. Это случилось после того, как коллеги спалили его на употреблении кокаина с груди стриптизерши.

А все из-за бывшей, пишет .

29-летний Закари служил в должности старшего констебля в курортном городе Голд-Кост на восточном побережье Австралии. 27 июня 2020 он отмечал свой день рождения в номере отеля Star Casino. В качестве особого подарка друзья заказали стриптизершу по имени Тиана Хансен — звезду местного Playboy, которая появлялась на обложке. Дикость сюрприза в том, что эта девушка — бывшая Мейдмента, в свое время они даже хотели пожениться, но что-то пошло не так.

Все это не помешало Закари повеселиться и посмотреть на стриптиз. Он даже слизал кокаин с ее груди. Кто-то сделал фото, оно появилось на странице в Instagram Тианы, на которую подписано 77 тысяч человек. Буквально через несколько дней констебль со скандалом вылетел с работы.

Неизвестно — специально ли все это сделала Тиана, или ей просто стало совестно — но вскоре она предложила Мейдменту поработать вместе, по старой памяти. У девушки уже около года есть страница на Onlyfans, и она посоветовала Закари заняться тем, что до расставания у них получалось лучше всего.

Тиана утверждает, что ее главный мотиватор — свобода «карьеры», и она надеется, что Закари тоже оценит это:

«Я занялась этим, чтобы иметь финансовую свободу, и это был отличный шанс попробовать что-то без боссов, работая только на себя… Когда Зак был в полиции, они контролировали все аспекты его жизни, включая то, что он публиковал в социальных сетях. Так что теперь у нас есть возможность просто побыть самими собой».

Пара решила использовать ажиотаж в новостях по полной: первые ролики они сняли в том самом номере отеля, в котором прошла разрушившая карьеру полицейского вечеринка. «Мы решили подкинуть вам всем темы для сплетен» — указано в их профиле на Onlyfans. Девушка хвастается, что за первый же день им удалось заработать пятизначную сумму.