Бандиты похитили и убили 43-летнего мужчину по заказу его тестя

Полиции удалось раскрыть преступление по горячим следам.

Как сообщила представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова, похищение произошло средь бела дня в четверг.

Когда мужчина находился возле своего дома на улице Маршала Тухачевского четыре человека с помощью электрошокера посадили его в автомобиль. В последующем жертву вывезли в Красногорск, а затем убили.

Следствие установило, что заказчиком убийства оказался тесть мужчины. В настоящее время тесть и еще двое предполагаемых исполнителей задержаны.

Расследование уголовное дела продолжается. // МК