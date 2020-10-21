В России разбился бомбардировщик Су-34

Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел аварию в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.

Об этом пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

По данным округа, самолет разбился “при проведении планового учебно-тренировочного полета”.

“Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования”, — сказали в пресс-службе. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отметили в ВВО.

“Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа”, — добавили в округе.

Справка: Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса “воздух — поверхность” и “воздух — воздух”. Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн.