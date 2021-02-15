В России экс-полицейский убил и расчленил бывшего коллегу

Сайт СКР по Костромской области сообщил о возбуждении уголовного дела после обнаружения в одной из квартир в Костроме расчлененного тела мужчины 1987 года рождения. В ходе проведения неотложных оперативных мероприятий задержаны трое мужчин, с ними проводятся следственные действия.

При этом по данным телеграм-канала Life Shot, убитый Александр Горяченков является бывшим сотрудником полиции.

В сообщении отмечается, что он выпивал тоже с бывшим полицейским Александром Балашовым. Через некоторое время к ним пришли еще трое знакомых, среди которых был еще один бывший правоохранитель Сергей Воронов, который давно соперничал с Горяченковым из-за девушки.

В какой-то момент Воронов и его приятели начали избивать Балашова и Горяченкова. Позже, когда два друга Воронова ушли, тот, потеряв всякий контроль, связал Балашова, а Горяченкова добил и расчленил его тело в ванной, а затем… просто заснул на месте преступления.

Когда Балашов очнулся, он сумел развязать веревки и вызвать полицию. Приехавшие полицейские задержали Воронова, а затем и двоих его дружков. // МК