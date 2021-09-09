Взрыв газа в Ногинске: число погибших возросло до 7

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

«Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7», — сообщили в экстренных службах.