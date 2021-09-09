Взрыв газа в Ногинске: число погибших возросло до 7

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В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв газа в Ногинске: тела всех пропавших без вести нашли под завалами, погибли 7 человек

t.me/mchs_official

«Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7», — сообщили в экстренных службах.

Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября. Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.

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