Взрыв газа в Ногинске: число погибших возросло до 7
В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске погибли семь человек. Всех, кто считался пропавшими без вести, нашли под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
«Тела еще 2 погибших обнаружены под завалами на месте взрыва в Ногинске, число жертв увеличилось до 7», — сообщили в экстренных службах.
Напомним, взрыв газа в жилой многоэтажке в российском Ногинске произошел утром 8 сентября. Обрушились перекрытия второго, третьего, четвертого и пятого этажей.