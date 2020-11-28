В Молдавии начинается расследование отмывания российских $20 миллиардов

Парламент Республики Молдова учредил комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к легализации незаконно приобретенных денежных средств через судебные и банковские учреждения Молдавии. Соответствующий проект постановления был принят 27 ноября депутатами парламента, передает Радио Свобода.

Парламентская следственная комиссия, как предложено в документе, допросит всех ответственных государственных чиновников, которые, предположительно, могли иметь отношение к противозаконной деятельности.

Как сообщается на сайте парламента Республики Молдова, комиссия должна будет представить парламенту специальный отчёт о проведённом расследовании нарушений закона, связанных «с отмыванием грязных денег в особо крупных объёмах с использованием судебной и банковской систем», начиная с 2010 года.

В работе комиссии примут участие представители всех парламентских фракций. Комиссия не заменит собой работу следственных органов, а будет содействовать объединению усилий специалистов разных сфер – для выявления виновных. Инициатива создания комиссии принадлежит парламентской фракции Платформы ДА (официальное название проевропейской партии социального либерализма – «Платформа Достоинство и Правда»).

Российское издание «КоммерсантЪ» сообщает, что в период с 2010 по 2014 год из России по «молдавской схеме» было выведено более 500 миллиардов рублей.

МВД России завершило расследование дела в августе 2020 года. На заключительной стадии расследования свою вину признали и заключили сделку со следствием трое ключевых подозреваемых: банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон. В публикации «Коммерсанта» отмечается, что брат Елены Платон, бизнесмен Вячеслав Платон и молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, арестованы заочно. Они находятся в международном розыске в связи с обвинениями в организации преступного сообщества.