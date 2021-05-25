Бывшие российские полицейские рассылали письма с ртутью западным дипломатам

Бывшие сотрудники МВД по Краснодарскому краю получили длительные сроки по делу о рассылке писем с ртутью западным дипломатам. Одному из экс-полицейских назначили 17 лет колонии строгого режима, другому – 14 лет.

Приговор военного суда в Москве оказался лишь немногим мягче, чем этого требовала прокуратура. Она просила назначить от 16 до 18 лет заключения.

По версии гособвинения, бывшие полицейские Максим Котоманов и Дмитрий Красильников направили в общей сложности около 200 писем примерно в два десятка диппредставительств. В том числе в посольства США, Франции, Нидерландов, Польши, Италии и ряда других стран. Как пишет газета «Коммерсантъ», в этих письмах были приглашения на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка посетить праздник, посвященный годовщине присоединения Крыма к России. Помимо этих приглашений в письмах оказалось вещество на основе ртути.

Оба осужденных экс-полицейских несколько лет назад по разным причинам вышли в отставку. Они подтвердили отправку писем дипломатам, говоря, что за крупную сумму выполняли поручение некоего Александра Жукова. При этом фигуранты дела отрицали, что в посланиях находилась ртуть. Кроме того, они отвергли обвинения в создании террористического сообщества, которое им инкриминировала прокуратура.

О реакции сторон на приговор пока не сообщается. // Эхо Москвы