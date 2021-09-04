Россиянин, пытавшийся купить землю за купюры «банка приколов», застрелил обнаружившего обман продавца

36-летний житель Казани признался в убийстве (часть 1 статьи 105 УК) 51-летнего мужчины, у которого он пытался купить земельные участки за купюры «банка приколов».

Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике Татарстан.

Казанец хотел купить у погибшего два земельных участка и цех по выделке шкур за 6 млн рублей. Сделку заключили 2 сентября. Вскоре продавец обнаружил, что в качестве оплаты получил евро и доллары из «банка приколов».

«Когда мужчины поднимались в лифте, обнаружив обман, потерпевший стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот в свою очередь выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга»», — рассказали в СК.

Предполагаемый убийца попытался уехать из города, однако его быстро задержали. // Медиазона