Белорусского оппозиционера Бабарико посадили на 14 лет

Белорусский оппозиционный политик и бывший банкир Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы. Он считался одним из оппонентов Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское «Радио Свобода» .

Сообщается, что приговор вынес Верховный суд. Наказание обжалованию не подлежит.

Бабарико пытался принять участие в президентских выборах в Беларуси в 2020 году и считался главным соперником Лукашенко. Но за несколько недель до голосования его задержали по делу о якобы организации преступной группы на базе «Белгазпромбанка» и выводе денег за границу.

Другие фигуранты его дела заключили досудебные соглашения, Бабарико вину не признал.