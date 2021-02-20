В России досрочно освободили члена одной из самых беспощадных банд 90-х

Член одного из самых опасных организованных преступных сообществ 1990-х годов Игорь Буртасов, известный также как Гоша, вышел на свободу.

Его признали виновным в причастности к убийству криминального авторитета Василия Лысых, а также бывшего члена ОПС Марата Гарипова. В 2006 году Буртасова осудили на 21 год колонии строгого режима. Тем не менее, он смог выйти раньше, передает Chelny-biz.

Он был членом группировки «29-й комплекс», которая была создана в Набережных Челнах Мансуром Сафиным. Она получила название от одного из районов города. В 90-х в составе этой преступной организации состояли примерно 500 человек.

Эта банда занималась деятельностью не только на территории Татарстана, но и в Удмуртии, а также Москве, Подмосковье и на Украине.

Эту группировку называют одной из самых беспощадных преступных сообществ в России 1990-х годов. // МК