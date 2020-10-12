Белорусскому ОМОНу разрешили применять боевое оружие против протестующих

МВД Белоруссии распространило заявление, в котором сообщило о новых принципах борьбы с несогласованными акциями протеста.

Как говорится в заявлении, так как протесты стали крайне радикальными, правоохранители отныне будут при необходимости применять спецсредства, а также боевое оружие.

«Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц», — также гласит пост министерства в Telegram со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича. // МК