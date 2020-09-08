Белорусы начали создавать отряды самообороны

Их основная задача — следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

Белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны.

Об этом сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.

«По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задача дружины — мониторить ситуацию. При появлении силовиков — предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

«Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте из них маски, становитесь в сцепки», — сообщает «NEXTA Live».

Кроме того, одна из главных задач самообороны — следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

«Советуем носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти метки лучше снимать, когда вы направляетесь домой», — говорится в сообщении. // LB.ua