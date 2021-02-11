Женщина зарезала ревнивого сожителя «в целях прекращения конфликта»

В суд Удмуртии (РФ) передали дело жительницы Глазовского района республики, которую обвиняют в убийстве своего сожителя. Преступление было совершено 25 ноября 2020 года.

По версии следствия, поводом для убийства стали обвинения в неверности женщины.

Силовики считают, что подсудимая «в целях прекращения конфликта» сходила на кухню за ножом, а затем воткнула его в грудь обидчика. Мужчина скончался на месте, а ей теперь грозит 15 лет лишения свободы.

Для женщины это уже второе обвинение в убийстве. В 2014 году она вышла на свободу после отбывания наказания за аналогичное преступление, передает «Город Глазов». // МК