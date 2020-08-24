Берлинская клиника Charité: исследования выявили, что Навального отравили

Берлинская клиника сообщила об указывающих на отравление анализах Алексея Навального. Ему дают антидот, исход болезни остается неясным, политик всё ещё в реанимации.

Берлинская клиника Charité, в которой проходит лечение Алексей Навальный, заявила, что исследования выявили, что его отравили. Об этом говорится на сайте больницы, отмечает tjournal.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество ещё неизвестно, был начат дальнейший широкомасштабный анализ. Действие токсина было доказано в нескольких независимых лабораториях», — говорится в заявлении больницы.