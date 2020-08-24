Берлинская клиника Charité: исследования выявили, что Навального отравили
Берлинская клиника сообщила об указывающих на отравление анализах Алексея Навального. Ему дают антидот, исход болезни остается неясным, политик всё ещё в реанимации.
Берлинская клиника Charité, в которой проходит лечение Алексей Навальный, заявила, что исследования выявили, что его отравили. Об этом говорится на сайте больницы, отмечает tjournal.
«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество ещё неизвестно, был начат дальнейший широкомасштабный анализ. Действие токсина было доказано в нескольких независимых лабораториях», — говорится в заявлении больницы.
Пациент в реанимации и до сих пор находится в искусственной коме. В настоящее время серьёзной опасности для его жизни нет, добавили в клинике.
Согласно диагнозу, Навальному назначили атропин в качестве антидота. Исход болезни остается неясным, врачи не исключают долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы.
В клинике также подчеркнули, что находятся в тесном контакте с Юлией Навальной. Вместе они решили, что публичное сообщение о состоянии его здоровья будет полезным.
Ранее 24 августа в правительстве Германии заявили, что политик «вероятнее всего» был отравлен.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш подтвердила поставленный в Charite диагноз. «Навальный был отравлен — веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Состояние Алексея стабильное, но он по-прежнему в коме. Прогнозов пока нет», — написала она в Twitter.