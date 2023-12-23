Спецслужби Латвії провели обшуки у «Домі Москви». У росіян істерика

У РФ назвали обшуки в «Домі Москви» «рейдерським вторгненням» і пообіцяла здійснити «кроки у відповідь».

21 та 22 грудня Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Дім Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба латвійського відомства.

За даними СДБ Латвії, в ході досудового розслідування було встановлено, що «керівництво «Дому Москви», ймовірно, продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень «Дому Москви», використання яких було заборонене міжнародними санкціями».

У відомстві також повідомили, що проти одного зі співробітників «Дому Москви» 23 листопада порушили кримінальну справу, у нього вдома відбулися обшуки.

У МЗС Росії засудили обшуки в «Домі Москви». За словами речниці зовнішньополітичного відомства Марії Захарової, співробітники латвійської спецслужби «увірвалися» до центру, відібрали у його співробітників засоби звʼязку та допитали їх. Вона також назвала те, що сталося, «рейдерським вторгненням» і пообіцяла здійснити «кроки у відповідь».

21 грудня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроєкт про передачу будівлі «Дому Москви» у власність держави, повідомляє Радіо Свобода.

За даними авторів документа з парламентської комісії з державної безпеки, цей центр з моменту заснування використовувався «як точка опори для різних заходів впливу, що здійснюються Російською Федерацією та спрямовані проти інтересів Латвійської Республіки».

Ініціатори законопроєкту стверджують, що навіть після повномасштабного російського вторгнення в Україну в «Домі Москви» відбулися заходи, що, на їхню думку, «свідчить про підтримку агресивної політики, яку здійснює Росія».

У разі ухвалення законопроєкту всі орендарі мають залишити будівлю центру впродовж семи днів після набрання чинності документом. До того ж, до 31 березня 2024 року уряд Латвії має надати Сейму план використання приміщень центру. Автори законопроєкту пропонують передати «Дім Москви» Україні.

Влада Латвії заявляла про плани конфіскувати російську власність – «Дім Москви» в Ризі та санаторій «Янтарний берег» у Юрмалі ще влітку 2022 року. // Главком