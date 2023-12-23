Спецслужби Латвії провели обшуки у «Домі Москви». У росіян істерика
У РФ назвали обшуки в «Домі Москви» «рейдерським вторгненням» і пообіцяла здійснити «кроки у відповідь».
21 та 22 грудня Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Дім Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.
Про це повідомила пресслужба латвійського відомства.
У відомстві також повідомили, що проти одного зі співробітників «Дому Москви» 23 листопада порушили кримінальну справу, у нього вдома відбулися обшуки.
21 грудня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроєкт про передачу будівлі «Дому Москви» у власність держави, повідомляє Радіо Свобода.
За даними авторів документа з парламентської комісії з державної безпеки, цей центр з моменту заснування використовувався «як точка опори для різних заходів впливу, що здійснюються Російською Федерацією та спрямовані проти інтересів Латвійської Республіки».
Ініціатори законопроєкту стверджують, що навіть після повномасштабного російського вторгнення в Україну в «Домі Москви» відбулися заходи, що, на їхню думку, «свідчить про підтримку агресивної політики, яку здійснює Росія».
Влада Латвії заявляла про плани конфіскувати російську власність – «Дім Москви» в Ризі та санаторій «Янтарний берег» у Юрмалі ще влітку 2022 року. // ГлавкомTweet