«Бесстрашный» Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках (видео)

Лукашенко прилетел в Дворец независимости, рядом с которым собрались его противники. Он вышел из вертолета с автоматом в руках

Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец независимости в Минске, рядом с которым собрались протестующие, устроившие 23 августа марш по центру города.

Судя по видео телеграм-канала «Пул Первого» (это канал пресс-службы Лукашенко), он вышел из вертолета с автоматом в руках.

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Дворец независимости — это резиденция Лукашенко. Проспект Победителей, где она находится, был перекрыт милицией, чтобы помешать массовому протестному шествию. Участники акции остановились перед цепью милиционеров — часть протестующих разошлась, часть двинулась в обратную сторону. // Meduza