«Бесстрашный» Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках (видео)
Лукашенко прилетел в Дворец независимости, рядом с которым собрались его противники. Он вышел из вертолета с автоматом в руках
Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец независимости в Минске, рядом с которым собрались протестующие, устроившие 23 августа марш по центру города.
Судя по видео телеграм-канала «Пул Первого» (это канал пресс-службы Лукашенко), он вышел из вертолета с автоматом в руках.
Дворец независимости — это резиденция Лукашенко. Проспект Победителей, где она находится, был перекрыт милицией, чтобы помешать массовому протестному шествию. Участники акции остановились перед цепью милиционеров — часть протестующих разошлась, часть двинулась в обратную сторону. // MeduzaTweet