Білорусь висилає українських дипломатів: реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що білорусь вирішила вислати 12 українських дипломатів та заявили – такий крок розглядають як недружній, без відповіді його не залишать.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

«У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію білорусі впродовж 72 годин. Розглядаємо такі дії білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України”, — заявив Ніколенко.

Зі слів дипломата, Україна не залишить дії білорусі без належної відповіді, про яку буде повідомлено додатково.

За даними речника, після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.

“Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в білорусі”, — додав він.

Як стало відомо сьогодні, білорусь ухвалила рішення про «скорочення» кількості українських дипломатів на своїй території.

Напередодні у Комітеті держбезпеки республіки білорусь заявили, що «ліквідували резидентуру» в українському посольстві.

Як повідомили в МЗС України, білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ. В широкий доступ були викладені їхні персональні данні.