В России рухнувшая водонапорная башня уничтожила автомобиль коммунальщиков (видео)

В Тверской области РФ водонапорная башня обрушилась на машину коммунальщиков, которые приехали ее ремонтировать.

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ЧП произошло днём 2 марта в Оленинском муниципальном округе, в деревне Холмина. Металлическая водонапорная башня упала на автомобиль УАЗ-452 (народное прозвище — «Буханка»), на котором к ней прибыли коммунальщики. Обрушение башни, как утверждают очевидцы, произошло во время начала работ по ремонту водопроводных систем.

«Жители деревни и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без воды», — сообщают местные жители изданию Tverigrad.

Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать. Но машина превратилась в груду металлолома. // Преступности.НЕТ