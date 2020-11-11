Украинского программиста, укравший подарочные карты Microsoft на сумму более $10 млн., посадили на 9 лет

Бывший инженер-программист из Microsoft приговорен к девяти годам тюремного заключения за тщательно продуманную многомиллионную преступную схему с использованием биткойнов и цифровых подарочных карт.

26-летний гражданин Украины Владимир Квашук был осужден Окружным судом США в Сиэтле за 18 федеральных преступлений, связанных с его схемой обмана Microsoft на сумму более 10 миллионов долларов. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, это первый случай подобного рода в США.

Квашук участвовал в тестировании платформы розничных онлайн-продаж для Microsoft с августа 2016 года до его увольнения в июне 2018 года. Он использовал доступ своего сотрудника для кражи «хранимой в валюте ценности» (CSV), а именно цифровых подарочных карт. Затем он перепродал украденное в Интернете и использовал вырученные средства для финансирования роскошного образа жизни, включая дом на берегу озера за 1,6 миллиона долларов и автомобиль Tesla за 160 000 долларов.

«Воровать у вашего работодателя — это плохо, но воровство и создание видимости, что виноваты ваши коллеги, увеличивает ущерб, выходящий за рамки долларов и центов», — сказал Брайан Моран, американский прокурор Западного округа Вашингтона.

В течение семи месяцев в результате незаконной деятельности Квашука на его банковские и инвестиционные счета было переведено в общей сложности 2,8 миллиона долларов в биткойнах. Затем он подал поддельные формы налоговой декларации, утверждая, что биткойн был подарком от родственника, согласно заявлению ведомства и протоколам суда.

Теперь Квашук должен выплатить более 8,3 миллиона долларов в качестве возмещения — стоимость CSV, выкупленных третьими сторонами, которые приобрели украденные подарочные карты Microsoft. Согласно меморандуму суда, поданному 2 ноября в Западном округе Вашингтона, софтверный гигант смог заблокировать еще 1,8 миллиона долларов в погашении CSV на общую сумму более 10,1 миллиона долларов.

В феврале Квашук был осужден присяжными по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, шести пунктам обвинения в отмывании денег и двум пунктам обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Его приговор завершается 16-месячным судебным разбирательством.

Гражданин Украины также был осужден по двум пунктам обвинения в подаче фальшивых налоговых деклараций и по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с устройствами доступа и доступе к защищенному компьютеру в целях мошенничества, говорится в судебном решении.

«Преступные действия Квашука в виде кражи у Microsoft и последующей подачи ложных налоговых деклараций — это первое в стране дело о биткойнах, которое имеет налоговую составляющую», — сказал Райан Корнер, специальный агент IRS. «Сегодняшний приговор доказывает, что нельзя украсть деньги через Интернет и думать, что использование биткойна позволит замести следы».

internetua.com по материалам: Coindesk