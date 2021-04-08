Славен Питер не только расчлененкой: в северной столице России накрыли сеть порностудий

Пять web-cam студий накрыли в Санкт-Петербурге, задержаны 11 человек, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В студиях изготавливали порно, в том числе с участием несовершеннолетних.

«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 11 человек в возрасте от 20 до 42 лет. Установлено, что организатором подпольного бизнеса стал 32-летний житель элитного коттеджного поселка в Ленобласти. Созданные им студии функционировали по пяти адресам в центре Петербурга», — говорится в сообщении.

В студиях работали более ста моделей, среди них — молодые девушки в возрасте от 18 до 30 лет. В помещениях были организованы приват-комнаты с оборудованием для трансляций порно в сеть. Контролем за деятельностью студий круглосуточно занимались администраторы.

«Потребители порнографических материалов оплачивали доступ к нелегальному контенту электронной валютой, которая в дальнейшем обналичивались 32-летним руководителем студий», — отмечается в сообщении.

Во время обыска у работников нашли и изъяли 54 мобильных телефона, 5 станций, обеспечивающих удаленное управление, документацию, содержащую должностные инструкции, график и учет рабочего времени моделей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Полиция ищет остальных соучастников. // МК