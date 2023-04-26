«Все для фронта, все для…»: в России полковник похитил 7 двигателей для танков Т-90

Южный окружной военный суд оставил в силе решение суда об аресте начальника автобронетанковой службы полковника Александра Денисова, которого обвиняют в хищении двигателей для танков Т-90.

Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, полковник с ноября 2021 года по апрель 2022 года похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90. Общую сумму ущерба следователи оценили в 20,5 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении полковника возбудили 28 марта, в тот же день военного задержали. Его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Газете неизвестно, установило ли следствие других фигурантов дела. Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал Денисова 29 марта.

В то же время адвокат полковника Роман Бударин в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что его подзащитный вины не признает. «Невиновного человека привлекают к ответственности. Доказательств виновности Денисова нет», — заявил адвокат.

В марте 2023 года Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке сообщило, что российские военные в Украине вынуждены задействовать устаревшие танки и бронетранспортеры из-за высоких потерь в бронетехнике. В частности, в сводке ведомства говорилось, что с лета 2022 года Россия сняла с хранения около 800 танков Т-62, которые производили в СССР до 1975 года. Во второй половине марта аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что с базы на Дальнем Востоке начали вывозить еще более старые советские танки Т-54 и Т-55.

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